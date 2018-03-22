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, saha avantajı için deplasmanında

, 'nin 28. maçında Aleksandar Nikolic Salonu'nda 'ın konuğu olacak.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 18:28
Fenerbahçe Doğuş, saha avantajı için Kızılyıldız deplasmanında

Sırbistan'ın Belgrat kentinde oynanacak karşılaşmada , 'ın konuğu olacak. Ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş; rakibini mağlup etmesi halinde diğer takımların sonuçlarına bakılmaksızın play-off'ta saha avantajını elde etmiş olacak.

Karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'ı 82-56 mağlup etmiş ve rakibine ikinci yarıda sadece 23 sayı atma imkanı vermişti. Bu sezon rakiplerinden maç başına 75.1 sayı yiyen Fenerbahçe Doğuş bu alanda ligin en iyi takımı konumunda.

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Fenerbahçe Doğuş, saha avantajı için Kızılyıldız deplasmanında
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