Sırbistan'ın Belgrat kentinde oynanacak THY Avrupa Ligi karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş; rakibini mağlup etmesi halinde diğer takımların sonuçlarına bakılmaksızın play-off'ta saha avantajını elde etmiş olacak.

Karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'ı 82-56 mağlup etmiş ve rakibine ikinci yarıda sadece 23 sayı atma imkanı vermişti. Bu sezon rakiplerinden maç başına 75.1 sayı yiyen Fenerbahçe Doğuş bu alanda ligin en iyi takımı konumunda.