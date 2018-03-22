Zeljko Obradovic "Bazı oyuncular kararlı değil"

THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı deplasmanda 63-80 mağlup ederek normal sezonun bitimine 2 maç kala play-off'ta ev sahibi avantajını garantileyen Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic sonuçtan memnun.

Takımın 3. periyottaki performansının galibiyetin anahtarı olduğunu belirten Obradovic "Ali Muhammed harika şut attı, üç sayılık atışlarda çok iyiydi. Son iki maçta bunu görmemiştik ama basketbol böyle bir şeydir. Bu önemli zafer için oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi

"BAZI OYUNCULAR KARARLI DEĞİL"

Maçın tamamını olmasa da bazı anlarını iyi oynadıklarını belirten deneyimli başantrenör bunun galibiyet için yeterli olduğunu söyledi ve şöyle devam etti "Savunmada her zaman agresif olmaya çalıştık ve savunmada rotasyonumuz kusursuzdu. Uzunlarımız kritik anlardaki adam değişme savunmasında iyi iş çıkardı, kısalara yardımcı oldular. Bu seviyede olmak istiyorsak daha iyi olmak zorunda olduğumuza inanıyorum çünkü bu maç içerisinde iniş ve çıkışlarımız oldu. Bazı durumlarda neye ihtiyaç duyduğumuzu anlamak kolay oldu ama top kayıpları yaptık. Hücumda daha kararlı olmalıyız çünkü bazı oyuncular kararlı değil."