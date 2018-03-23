Aslan finale göz kırptı

Galatasaray, Kadınlar EuroCup yarı final ilk maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 69-62 yendi. İlk periyot 18-18 biterken, ikinci çeyrekte Işıl Alben ile basketler bulan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 36-30 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de Davis ve Işıl ile skor bulan temsilcimiz final periyoduna 53-48 önde girdi. Son çeyrekte taraftar desteğiyle savunmasını sertleştiren Galatasaray, 15 sayı ile en skorer isim olan Dubljevic'in de etkili oyunuyla 34. dakikayı 63-55 önde geçti. Robinson'un basketleriyle konuk ekip 7-0'lık seri yakalasa da (63-62), Petronyte'nin sayılarıyla G.Saray, 69-62 kazandı ve 28 Mart'ta İspanya'da oynanacak rövanş için avantaj yakaladı.

HATAY YARI FİNAL İLK MAÇINDA ŞOV YAPTI

Kadınlar EuroCup'taki diğer temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor final yolunda dev bir adım attı. Temsilcimiz konuk ettiği İtalya temsilcisi Reyer'i 74-54 mağlup etti. Müsabakanın rövanşı, 29 Mart Perşembe günü İtalya'da oynanacak.