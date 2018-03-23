Olympiakos - Anadolu Efes: 89-82

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk oldu. Ligin son sırasında bulunan Anadolu Efes son periyotta farkı azaltmaya başarsa da öne geçmeyi başaramadı ve karşılaşmayı 89-82 kaybetti.

Lacivert beyazlılar bu sonuçla üst üste 7. maçından mağlubiyetle ayrılırken 28. maçında 19. galibiyetini alan Olympiakos temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'a olan yakın takibini sürdürdü.

SALON: Barış ve Dostluk

HAKEMLER: Miguel Perez Perez (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Mehdi Difallah (Fransa)

OLYMPİAKOS: Papapetrou 17, Spanoulis 17, Milutinov 20, Printezis 11, Roberts 4, Mantzaris 5, Strelnieks 7, Tillie 6, McLean 2, Thompson

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay, Motum 7, Weems 14, Dunston 10, Simon 18, Stimac 10, McCollum 6, Brown 10, Birkan Batuk, Muhaymin Mustafa 2, Berk Demir, Douglas 5

1'İNCİ PERİYOT: 30-15

İLK YARI: 49-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-57

5 FAUL ALAN: 38.53 Brown (Anadolu Efes)