Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Türk basketbolu Altunay’ı kaybetti

Türk u Altunay’ı kaybetti

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Türk basketbolu Altunay’ı kaybetti
ve Türk unun en önemli isimlerinden olan 86 yaşında hayatını kaybetti. Birçok önemli ismi yetiştiren Altunay'ın cenazesi yarın Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Altunay'ın vefatının ardından Beşiktaş ve Türkiye 'dan taziye mesajı yayınlandı. Beşiktaş Kulübü mesajında "Türk basketboluna ve kulübümüze yıllarca hizmet veren duayen Cavit Altunay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullanırken Basketbol Federasyonu "Altunay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allha'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" şeklinde bir mesaj yayınladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk basketbolu Altunay’ı kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN