Türk basketbolu Altunay’ı kaybetti

Beşiktaş
ve Türk basketbol
unun en önemli isimlerinden olan Cavit Altunay
86 yaşında hayatını kaybetti. Birçok önemli ismi yetiştiren Altunay'ın cenazesi yarın Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Altunay'ın vefatının ardından Beşiktaş ve Türkiye Basketbol Federasyonu
'dan taziye mesajı yayınlandı. Beşiktaş Kulübü mesajında "Türk basketboluna ve kulübümüze yıllarca hizmet veren duayen Cavit Altunay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullanırken Basketbol Federasyonu "Altunay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allha'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" şeklinde bir mesaj yayınladı.