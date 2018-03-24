Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-83 yenip seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.

Karşılaşmaya yüksek isabetli şut yüzdesiyle başlayan Bayern Münih, ilk 5 dakikayı 16-10 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyreği Alman ekibi, 22-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte hızlı hücumlardan sayılar bulan Bayern Münih, 16. dakika içinde farkı 9'a çıkardı: 37-28. Wilbekin'ın etkili oyunuyla Darüşşafaka, 29. dakikada skora 38-38'lik eşitliği getirdi. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Bayern Münih, soyunma odasına 44-41 önde gitti. İlk yarıda Darüşşafaka'nın attığı 41 sayının 22'si Wilbekin'den geldi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka, 23. dakikada Wilbekin'ın basketiyle 49-46 öne geçti. Darüşşafaka, final periyoduna 66-64 üstün girdi.

Son çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Son 5 dakikaya Darüşşafaka, 70-69 önde girdi. Etkili bir performans ortaya koyan Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle Darüşşafaka, bitime 1,5 dakika kala 7 sayılık (75-82) üstünlük yakaladı. Son bölümde hata yapmayan Darüşşafaka, sahadan 87-83 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

WİLBEKİN'DEN 10/15 ÜÇ SAYI İSABETİYLE 41 SAYI

Darüşşafaka'nın ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin, sergilediği performansla takımının finale yükselmesinde büyük rol oynadı.

Yeşil-siyahlıların attığı 87 sayının 41'i Wilbekin'den geldi. ABD'li oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 şutta 10 isabet buldu. Wilbekin ayrıca, 5 de asist yaparak gecenin yıldızı oldu.

DAVID BLATT "DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Darüşşafaka başantrenörü David Blatt maç sonrasında yaptığı açıklamada Doğuş Özdemiroğlu'na parantez açtı ve şunları söyledi "Bu, çok özel. Bu galibiyetin çoğu Doğuş [Özdemiroğlu] ve Darüşşafaka'nın yüreğinden geldi. Bayern'in ne kadar kaliteli bir takım olduğunu görüyorsunuz. Bize karşı favoriydiler. Pek çok milli takım oyuncusuna, eski Euroleague oyuncusuna, eski NBA oyuncusuna sahipler. İlk yarıda hata yaptık. Savunmada -taktik olarak değil- mental olarak hazır değildik. İkinci yoruda Doğuş'u oyuna aldık ve o da savunma tempomuzda her şeyi değiştirdi. Hızımızı arttırdı, bizi daha agresif hale getirdi ve diğer oyuncular da buna cevap verdi. Bu nedenle bu genç adama büyük kredi vermek gerekir."

Salon: Audi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Bayern Münih: Jovic 8, Cunningham 6, Redding 14, Barthel 12, Booker 13, Hobbs 12, Lucic 13, Dedovic, Gavel, Zirbes 5

Darüşşafaka: Wilbekin 41, Muhammed Baygül, Sant-Ross 12, Johnson 16, Eric 8, Kidd 2, Kartal Özmızrak 5, Cummings, Okben Ulubay, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 3

1. Periyot: 22-17

Devre: 44-41

3. Periyot: 64-66