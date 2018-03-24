Saso Filipovski "Monaco maçını düşünerek oynadık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Banvit evinde Muratbey Uşak'ı 71-58 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Banvit ve Muratbey Uşak başantrenörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Filipovski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi konsantrasyon sağladıklarını belirtti.

Ligde kalma savaşı veren bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Filipovski, şunları kaydetti:

''Üç gün sonra yapacağımız Monaco maçını düşünerek oynadık. İyi konsantrasyon sağladığımızı, iyi hazırlanmış olarak iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzde çok önemli bir maç ve bu önemli maça hazırlanmak, kendimize gelmek için 3 günümüz var. O gün altıncı adam seyircimize çok ihtiyacımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz. Onları salonun dolu atmosferinde taraftarla birlikte yenebiliriz.''

MURATBEY UŞAK CEPHESİ

Muratbey Uşak Başantrenörü Mustafa Mavili ise hafta boyunca Banvit maçını kazanmak için hazırlandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda istedikleri şekilde oynadıklarını belirten Mavili, ''Bizim için maçın kırılma anı ikinci periyottu. 9 top kaybı ve attığımız 6 sayı var. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda geri dönüşlerimiz oldu ama bunu maçın geneline yayamadık. Önümüzdeki hafta Anadolu Efes maçı var. Geriye kalan 8 haftada bizi ligde tutacak kadar galibiyet alacağımıza takımım adına ben eminim.'' diye konuştu.