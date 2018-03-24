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"Monaco maçını düşünerek oynadık"

'nin 22. haftasında evinde 'ı 71-58 mağlup ederek ilk 4 yolunda büyük bir adım atan Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesi önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 20:50
Saso Filipovski Monaco maçını düşünerek oynadık

22. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Banvit evinde 'ı 71-58 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Banvit ve Muratbey Uşak başantrenörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Filipovski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi konsantrasyon sağladıklarını belirtti.

Ligde kalma savaşı veren bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Filipovski, şunları kaydetti:

''Üç gün sonra yapacağımız Monaco maçını düşünerek oynadık. İyi konsantrasyon sağladığımızı, iyi hazırlanmış olarak iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzde çok önemli bir maç ve bu önemli maça hazırlanmak, kendimize gelmek için 3 günümüz var. O gün altıncı adam seyircimize çok ihtiyacımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz. Onları salonun dolu atmosferinde taraftarla birlikte yenebiliriz.''

MURATBEY UŞAK CEPHESİ

Muratbey Uşak Başantrenörü ise hafta boyunca Banvit maçını kazanmak için hazırlandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda istedikleri şekilde oynadıklarını belirten Mavili, ''Bizim için maçın kırılma anı ikinci periyottu. 9 top kaybı ve attığımız 6 sayı var. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda geri dönüşlerimiz oldu ama bunu maçın geneline yayamadık. Önümüzdeki hafta Anadolu Efes maçı var. Geriye kalan 8 haftada bizi ligde tutacak kadar galibiyet alacağımıza takımım adına ben eminim.'' diye konuştu.

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Saso Filipovski "Monaco maçını düşünerek oynadık"
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