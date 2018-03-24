Stephen Curry'den Golden State Warriors'a kötü haber

NBA'de Golden State Warriors'ın cuma gecesi Atlanta Hawks'ı 106-94 mağlup ettiği karşılaşmaya; Stephen Curry'nin, takım arkadaşı Javale McGee'nin üzerine düşmesi sebebiyle sakatlanması damga vurmuştu.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 maç kaçıran ve Atlanta Hawks karşılaşmasıyla parkelere dönen Curry, bu maçta da talihsiz bir şekilde sakatlanmıştı. Yıldız oyuncunun son durumuyla ilgili Warriors'tan yapılan açıklamada; Curry'nin sol dizinde 2. dereceden burkulma meydana geldiği ve durumunun 3 hafta içinde tekrar gözden geçirileceği açıklandı.

Sakatlıklar sebebiyle bu sezon 21 maç kaçıran Curry'nin dönüşü, en iyi ihtimalde dahi play-off'a oldukça kısa bir süre kala gerçekleşecek. NBA'de play-off 14 Nisan 2018 tarihinde başlayacak.

Bu sezon, Warriors'ın oynadığı 72 maçın 51'inde forma giyen Curry maç başına 26.4 sayı, 6.1 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları yakaladı.