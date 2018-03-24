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'den 'a kötü haber

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından 'ta 'nin sol dizinde 2. dereceden burkulma meydana geldiği ve yıldız oyuncunun durumunun 3 hafta içerisinde yeniden gözden geçirileceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 23:58 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 00:07
Stephen Curry'den Golden State Warriors'a kötü haber

'de 'ın cuma gecesi Atlanta Hawks'ı 106-94 mağlup ettiği karşılaşmaya; 'nin, takım arkadaşı Javale McGee'nin üzerine düşmesi sebebiyle sakatlanması damga vurmuştu.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 maç kaçıran ve Atlanta Hawks karşılaşmasıyla parkelere dönen Curry, bu maçta da talihsiz bir şekilde sakatlanmıştı. Yıldız oyuncunun son durumuyla ilgili Warriors'tan yapılan açıklamada; Curry'nin sol dizinde 2. dereceden burkulma meydana geldiği ve durumunun 3 hafta içinde tekrar gözden geçirileceği açıklandı.

Sakatlıklar sebebiyle bu sezon 21 maç kaçıran Curry'nin dönüşü, en iyi ihtimalde dahi play-off'a oldukça kısa bir süre kala gerçekleşecek. NBA'de play-off 14 Nisan 2018 tarihinde başlayacak.

Bu sezon, Warriors'ın oynadığı 72 maçın 51'inde forma giyen Curry maç başına 26.4 sayı, 6.1 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları yakaladı.

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Stephen Curry'den Golden State Warriors'a kötü haber
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