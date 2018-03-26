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'nin 23. haftasında , 'nda 'ı konuk edecek.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 18:25
Anadolu Efes, Tofaş karşısında

Bu sezon ve THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve 16 Aralık 2017 tarihinde başantrenör Velimir Perasovic'le yollarını ayırarak deneyimli başantrenör Ergin Ataman'ı takımın başına getiren , ligde oynadığı son maçta Yeşilgiresun Belediyespor'a deplasmanda 87-91 mağlup oluştu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet alan Anadolu Efes, karşısında alacağı galibiyetle Darüşşafaka, Banvit ve Sakarya BŞB Basketbol'un 1 galibiyet önüne geçmek istiyor. Lacivert beyazlılar bu sezon oynadığı 21 maçta 14 galibiyet aldı ve halihazırda maç eksiğiyle 7. sırada bulunuyor.

Ligin flaş ekibi Tofaş ise, Anadolu Efes'i mağlup ederek Fenerbahçe Doğuş'la arasındaki 1 galibiyet farkını korumak istiyor. 6 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Banvit karşısında aldığı 93-104'lük mağlubiyetle sona eren Tofaş, alacağı galibiyetle yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat 19.00'da 'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

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Anadolu Efes, Tofaş karşısında
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