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Curry, play-off'ları ilk turunda oynayamayacak

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'ın başantrenörü , sakatlanan all-star oyun kurucu 'nin, play-off ilk turunda oynayamayacağını söyledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 11:47
Curry, NBA play-off'ları ilk turunda oynayamayacak

'ın başantrenörü , basın toplantısında, 6 maç kaçırmasına sebep olan sağ ayak bileği sakatlığı sonrası 23 Mart'taki karşılaşmasında da sol diz iç yan bağlarında hasar oluşan Curry'nin, dönüş tarihine ilişkin soruları yanıtladı.

Warriors ile 2015 ve 2017'de şampiyonluk yaşayan Kerr, "Play-off ilk turunda oynaması mümkün değil. Kendimizi, onsuz oynamaya hazırlamalıyız. İyi olan şu ki daha önce benzeri durumları aştık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlıklar yüzünden takımını 22 maçta yalnız bırakan Curry ise sahalara en kısa zamanda dönmeye çalışacağını belirterek, "Umarım daha erken sağlığıma kavuşup koçu yanıltırım." yorumunu yaptı.

Curry, bu sezon 26,4 sayı, 6,1 asist ve 5,1 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

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Curry, NBA play-off'ları ilk turunda oynayamayacak
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