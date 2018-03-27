Banvit'in Dörtlü Final için tek engeli Monaco

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde Banvit'in kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Avrupa'da çıktığı son 8 maçın 6'sını galibiyetle tamamlayan Banvit, 3 Nisan'da Fransa'da oynanacak rövanş maçı öncesinde taraftarının da desteğiyle evinde Dörtlü Final için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 131 karşılaşmada 76 galibiyet, 1 beraberlik ve 54 mağlubiyet aldı.

Turuncu-yeşilliler, play-off turunda da Fransız takımı Nanterre 92 ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini iki maçta da mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.