FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Yunanistan ekibi PAOK'u eleyerek çeyrek finale yükselen Pınar Karşıyaka bu akşam parkeye çıkıyor. Temsilcimiz çeyrek final ilk maçında bu akşam İspanya'nın UCAM Murcia takımıyla Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

İki takım grup aşamasında da iki defa karşı karşıya gelmiş ve temsilcimiz, UCAM Murcia'ya 2 maçta da üstünlük sağlamıştı. 8 Kasım 2017 tarihinde İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı 91-96 kazanan Pınar Karşıyaka, ikinci karşılaşmadan da 79-72'lik skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

Pınar Karşıyaka, grup aşamasında oynanan 14 karşılaşmada maç başına 85.1 sayı ortalaması yakalayarak Alman temsilcisi EWE Baskets Oldenburg'un ardından Monaco'yla birlikte turnuvanın en yüksek sayı ortalamasına sahip 2. takımı olmayı başardı. UCAM Murcia ise maç başına attığı 78.3 sayıyla bu alanda 18. sırada yer aldı.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

20:30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3'te naklen yayınlanacak.