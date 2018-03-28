Banvit yarı finali zora soktu

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu ilk maçında AS Monaco'yu Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda ağırladı. Temsilcimiz karşılaşmadan 85-77 mağlup ayrılarak yarı final yolunda avantajı rakibine kaptırdı.

Temsilcimizde 17 sayıyla oynayan Andy Rautins'in çabaları galibiyet için yeterli olamadı. Onu 16 sayıyla Tony Taylor, 13 sayıyla Gasper Vidmar ve 11 sayıyla Angelo Caloiaro takip etti.

Fransız ekibinde ise galibiyeti getiren oyuncu kenardan gelerek 20 sayı atan Boşnak Elmedin Kikanovic oldu. Ona en büyük destek 18 sayı atan Gerald Robinson ve 13 sayı, 10 asistle double-double yapan D.J. Cooper'dan geldi.

Çeyrek finalin ikinci karşılaşması 3 Nisan Salı günü Stade Louis II'de oynanacak.