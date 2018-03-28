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Galatasaray, 'ta finalde!

Yarı Final rövanş maçında Galatasaray, 'ya 57-55 mağlup oldu. Eşleşmenin ilk maçında rakibini 69-62 mağlup eden temsilcimiz bu sonuçla adını finale yazmayı başardı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 02:04
Galatasaray, Kadınlar EuroCup'ta finalde!

Galatasaray, Yarı Final rövanş maçında İspanyol temsilcisi 'ya 57-55 mağlup olsa da ilk maçta yakaladığı 7 sayılık avantajla finale yükselen taraf oldu.

Galatasaray'a finali getiren oyuncu 5/11 üç sayı isabetiyle 24 sayı atan Quigley Alexandria oldu. Ona en büyük destek 12 sayıyla Petronyte Gintare ve 9 sayı, 8 ribaund, 5 top çalmayla Epoupa Olivia'dan geldi.

İspanyol ekibinde 15 sayı atan Dominguez Silva'nın performansı galibiyet için yeterli olsa da turu getirmedi. Robinson Angelica da 10 sayıyla çift haneli sayılara ulaşan bir diğer oyuncu oldu.


Salon: Pabellon Arena
Hakemler: Sebastian Clivaz xx Dariusz Zapolski x, Martin Horozov xx
Perfumerias Avenida: Silvia Dominguez xx 15, Laura Gil x, Krisi Tijana Givens x 6, Erika De Souza x 6, Kim Mestdagh x, Adaora Elonu xx 8, Angelica Robinson xx 10, D'Andra Moss xx 5, Laura Nicholls x 4, Maria Asurmendi x 3
Başantrenör: Miguel Angel Ortega
Galatasaray: Olivia Epoupa xx 9, Işıl Alben x 2, Jelena Dubljevic x 6, Kaela Davis x, Gintare Petronyte xx 12, Allie Quigley xxxx 24, Ewelina Kobryn x 2, Tuğba Taşçı x, Merve Uygül x
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 17-9 (Perfumerias Avenida lehine)
Devre: 31-26 (Perfumerias Avenida lehine)
3. Periyot: 45-44 (Perfumerias Avenida lehine)
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Galatasaray, Kadınlar EuroCup'ta finalde!
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