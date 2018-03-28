Son dakika: Galatasaray, Kadınlar EuroCup'ta finalde!

Galatasaray, Kadınlar EuroCup Yarı Final rövanş maçında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'ya 57-55 mağlup olsa da ilk maçta yakaladığı 7 sayılık avantajla finale yükselen taraf oldu.

Galatasaray'a finali getiren oyuncu 5/11 üç sayı isabetiyle 24 sayı atan Quigley Alexandria oldu. Ona en büyük destek 12 sayıyla Petronyte Gintare ve 9 sayı, 8 ribaund, 5 top çalmayla Epoupa Olivia'dan geldi.

İspanyol ekibinde 15 sayı atan Dominguez Silva'nın performansı galibiyet için yeterli olsa da turu getirmedi. Robinson Angelica da 10 sayıyla çift haneli sayılara ulaşan bir diğer oyuncu oldu.

BUGÜN NELER OLDU

Pabellon ArenaSebastian Clivaz xx Dariusz Zapolski x, Martin Horozov xxSilvia Dominguez xx 15, Laura Gil x, Krisi Tijana Givens x 6, Erika De Souza x 6, Kim Mestdagh x, Adaora Elonu xx 8, Angelica Robinson xx 10, D'Andra Moss xx 5, Laura Nicholls x 4, Maria Asurmendi x 3Miguel Angel OrtegaOlivia Epoupa xx 9, Işıl Alben x 2, Jelena Dubljevic x 6, Kaela Davis x, Gintare Petronyte xx 12, Allie Quigley xxxx 24, Ewelina Kobryn x 2, Tuğba Taşçı x, Merve Uygül xMarina Maljkovic17-9 (Perfumerias Avenida lehine)31-26 (Perfumerias Avenida lehine)45-44 (Perfumerias Avenida lehine)