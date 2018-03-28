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TBF'den EuroCup finaline yükselen Galatasaray'a tebrik

(TBF), Yarı Finalinde İspanyol ekibi Perfumeria Avenida'yı eleyerek finale yükselen için tebrik mesajı yayınladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 00:02
TBF'den EuroCup finaline yükselen Galatasaray'a tebrik

(AA) - , FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını iki maç sonunda geçerek bu kupada finale yükselen Galatasaray'ın, teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, şampiyonluk yolunda oynanacak final mücadelesinde başarılar dileriz." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı iki maç sonunda geride bırakarak finale yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı kutlar, şampiyonluk yolunda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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