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Canlı | Fenerbahçe'nin rakibi

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında temsilcimiz , Mytishchi Arena'da Rusya'nın takımına konuk oluyor. Ligde 2. sırada bulunan temsilcimiz Khimki karşısında alacağı galibiyetle sırasını koruma amacında. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 19:30
Canlı | Fenerbahçe'nin rakibi Khimki

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz , Rus ekibi 'nin konuğu oluyor. Karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Carlos Garcia Gonzalez yönetiyor. Yardımcıları ise Portekiz'den Fernando Rocha ve Hırvatistan'dan Tomislav Hordov.

Temsilcimiz bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 20 galibiyet almayı başardı. Maç başına 12.8 sayı ortalamayla oynayan Çek oyuncu Jan Vesely sarı lacivertlilerin en skorer oyuncusu olarak göze çarparken 11.8 sayı ortalamasıyla mücadele eden Brad Wanamaker, Çek yıldızın en yakın takipçisi konumunda. Temsilcimiz, normal sezonun bitimine 2 maç kala alacağı galibiyetle en yakın rakibi Olympiakos'la arasındaki 1 galibiyetlik farkı koruyarak 2. sıradaki yerini sağlama almayı amaçlıyor.

Play-off'a 4. sıradan girerek ev sahibi avantajını elde etmek isteyen Khimki'de ise en skorer isim 21.8 sayı ortalamasıyla aynı zamanda THY Avrupa Ligi'nin sayı kralı olan Alexey Shved. Rus ekibinde geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da forma giyen James Anderson ve Yeşilgiresun Belediyespor forması giymiş olan Anthony Gill de yer alıyor.

KHIMKI - FENERBAHÇE DOĞUŞ (İLK YARI SONA ERDİ)
Khimki 18 - 20 Fenerbahçe Doğuş (1. Periyot Sonucu)
Khimki 38 - 37 Fenerbahçe Doğuş (İlk yarı sonucu)

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Canlı | Fenerbahçe'nin rakibi Khimki
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