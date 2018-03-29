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'tan deplasmanında rahat zafer

'nde temsilcimiz , Rus ekibi 'nin konuğu oldu. İlk yarıyı 38-37 geride kapatan sarı lacivertliler ikinci yarıda gösterdiği etkili oyunla sahadan 73-64 galip ayrıldı ve 21. galibiyetini aldı. Temsilcimiz bu sonuçla 2. sıradaki yerini sağlama almış oldu.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 20:37
Fenerbahçe Doğuş'tan Khimki deplasmanında rahat zafer

, 'nde oynadığı 29. karşılaşmada Rus temsilcisi 'yi 73-64 mağlup ederek 21. galibiyetini aldı. İlk yarıyı 38-37 önde kapayan tarafan Khimki olurken Fenerbahçe Doğuş soyunma odasından iyi döndü ve üçüncü periyotta rakibine 22-15'lik üstünlük sağladı. Son periyotta rakibine etkili bir savunma yapan temsilcimiz karşılaşmadan 73-64 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta 14 sayı, 4 asist yapan Brad Wanameker takımının en skorer oyuncusu oldu. Nicolo Melli 12 sayı ve 10 ribaundla double double yaparken James Nunnaly 12 ve Kostas Sloukas 11 sayı attı.

Khimki'de ise 19 sayı atan Alexey Shved'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

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Fenerbahçe Doğuş'tan Khimki deplasmanında rahat zafer
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