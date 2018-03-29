Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı tarihinde bir ilk!

Fenerbahçe Kadın Basketbol
Takımı'nın başına Valerie Garnier geldi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Sopron'a elendikten sonra temas kurulan Fransız çalıştırıcı ile Fırat Okul'la yolların ayrılması sonrası 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Garnier, F.Bahçe tarihindeki ilk kadın başantrenör oldu. 1965 doğumlu Garnier aynı zamanda Fransa Milli Takımı'nı çalıştırıyor.
Garnier, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
'nde görev yapacak 4. kadın antrenör olacak. Katerina Hadzidaki Hatay BŞB'dei, Özlem Şencan Mersin Büyükşehir Belediye'de ve Marina Maljkovic de Galatasaray'da görev yapıyor.