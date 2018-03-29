Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı tarihinde bir ilk!

Takımı tarihinde bir ilk!

Fransa Milli Takımı’nı da çalıştıran Garnier, Bilyoner.com 'nden Takımı ile anlaştı ve sarı lacivertilerin ilk kadın antrenörü oldu

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı tarihinde bir ilk!
Takımı'nın başına Valerie Garnier geldi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Sopron'a elendikten sonra temas kurulan Fransız çalıştırıcı ile Fırat Okul'la yolların ayrılması sonrası 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Garnier, F.Bahçe tarihindeki ilk kadın başantrenör oldu. 1965 doğumlu Garnier aynı zamanda Fransa Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Garnier, Bilyoner.com 'nde görev yapacak 4. kadın antrenör olacak. Katerina Hadzidaki Hatay BŞB'dei, Özlem Şencan Mersin Büyükşehir Belediye'de ve Marina Maljkovic de Galatasaray'da görev yapıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı tarihinde bir ilk!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN