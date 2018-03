FIBA'dan Pınar Karşıyaka'ya 2 maç ceza

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde UCAM Murcia ile yapılan ilk maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabında yer alan paylaşımda, Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

The Basketball Champions League Single Judge has decided that the following sanctions shall be imposed on Pinar Karsiyaka SK:

a) playing the next 2 BCL home games behind closed doors;

b) a fine of EUR 20,000.