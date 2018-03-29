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FIBA'dan 'ya 2 maç ceza

Çeyrek Final ilk maçında İspanya'nın takımıyla karşılaşan ve sahadan 79-65'lik mağlubiyetle ayrılan , karşılaşma sırasında çıkan olaylar nedeniyle FIBA tarafından 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin Avro para cezasına çarptırıldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 23:38 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 23:45
FIBA'dan Pınar Karşıyaka'ya 2 maç ceza

Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalinde ile yapılan ilk maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabında yer alan paylaşımda, Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

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