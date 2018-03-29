Galatasaray finalde

Galatasaray
Kadın Basketbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak, EuroCup'ta adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, yarı final ilk maçında İstanbul'da 7 sayı farkla 69-62 yendiği Perfumerias Avenida'ya İspanya'da oynanan rövanşta teslim olmadı. Avenida, parkeden 57-55 galip ayrılmasına karşın, Galatasaray, sayı averajıyla final biletinin sahibi oldu. Galatasaray'ın finaldeki rakibi ise bugün belli oluyor. EuroCup'taki diğer temsilcimiz Hatay BŞB, ilk maçta 74-54 yendiği Reyer Venezia'ya bugün İtalya'da oynanacak rövanşı 21 sayıyla kaybetmediği takdirde EuroCup'ın adresi Türkiye olacak. BANVİT TURU ZORA SOKTU
Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Banvit, çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Fransa ekibi Monaco'ya 85-77 mağlup oldu. Kikanovic 20, Robinson 18, Evans da 15 sayıyla oynayarak, Monaco galibiyetinin mimarları oldu. Rautins'in 18, Taylor'ın 16, Vidmar'ın 13 sayısı ise Banvit'e yeterli olmadı. Banvit, 3 Nisan'daki rövanşı 9 sayı farkla kazanamadığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.