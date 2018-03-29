Zeljko Obradovic "Değişmemiz gereken yer hücum"

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında 73-64 kazandıkları Khimki maçında iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Sırp başantrenör, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan maçın ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Hücum performanslarını değiştirmeleri gerektiği belirten Obradovic, "İyi basketbol oynamaya devam etmeye, bir maç daha kazanmaya çalıştık. 40 dakika boyunca iyi savunma yaptık. Değiştirmemiz gereken en önemli yer hücum. Durumu daha iyi algılayıp rakibi daha hızlı cezalandırmalıyız. Bunu yapacak kaliteye sahibiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Normal sezonda bir maçımız kaldı, sonrasında rakibimiz belli olacak." diye konuştu.