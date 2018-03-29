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"Değişmemiz gereken yer hücum"

29. hafta mücadelesinde Rus ekibi 'yi deplasmanda 73-64 mağlup eden 'ta başantrenör maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, takımının savunmadaki performansına dikkat çekerken hücum performansından memnun olmadığını belirtti..

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 22:00
Zeljko Obradovic Değişmemiz gereken yer hücum

Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , 'nin 29. haftasında 73-64 kazandıkları maçında iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Sırp başantrenör, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan maçın ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Hücum performanslarını değiştirmeleri gerektiği belirten Obradovic, "İyi basketbol oynamaya devam etmeye, bir maç daha kazanmaya çalıştık. 40 dakika boyunca iyi savunma yaptık. Değiştirmemiz gereken en önemli yer hücum. Durumu daha iyi algılayıp rakibi daha hızlı cezalandırmalıyız. Bunu yapacak kaliteye sahibiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Normal sezonda bir maçımız kaldı, sonrasında rakibimiz belli olacak." diye konuştu.

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Zeljko Obradovic "Değişmemiz gereken yer hücum"
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