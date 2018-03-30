Avrupa basketboluna Türkiye damgası

Avrupa'nın en önemli liglerinden olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımlar, son yıllarda uluslararası organizasyonlarda oynadıkları finaller ve elde ettikleri şampiyonluklarla adından sıkça söz ettiriyor.

Bu sezon da Türkiye'nin erkek ve kadın basketbol takımları yer aldıkları kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle yollarına devam ediyor.

DARÜŞŞAFAKA FİNALDE

Erkek basketbolunda kulüpler bazında Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu olarak gösterilen ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden Darüşşafaka, finale çıkma başarısı gösterdi. Yeşil-siyahlı ekip, finalde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımı karşısında kupayı kaldırmak için çabalayacak.

Toplamda iki galibiyete ulaşan ekibin şampiyon olacağı seride ilk maç 10 Nisan Salı günü Krasnodar'da oynanacak. İkinci müsabaka 13 Nisan Cuma günü Darüşşafaka'nın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak. İki maçın ardından seride eşitlik olması durumunda, şampiyonu belirleyecek son müsabaka 16 Nisan Pazartesi günü Krasnodar'da yapılacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA HEDEF YİNE KUPA

Erkeklerde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe Doğuş, bu sezon da şampiyonluğu hedefliyor.

Yaptığı yatırımlarla THY Avrupa Ligi'nde son 3 sezonda Dörtlü Final'de mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 2015'te dördüncü, 2016'da ikinci, 2017'de de şampiyon oldu. Ligde bu sezon normal etabı ilk 4 içinde bitirmeyi garantileyerek play-off çeyrek final turuna yükselen Fenerbahçe, üst üste dördüncü kez Dörtlü Final, ikinci kez de şampiyonluğu amaçlıyor.

KADINLARDA İKİ NUMARALI KUPANIN FİNALİSTİ GALATASARAY

Galatasaray, kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi.

Daha önce bir kez şampiyon olduğu organizasyonun yarı finalinde İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı eleyen sarı-kırmızılı ekip, adını finale yazdırdı. Galatasaray, finalde İtalya'nın Meyer takımı ile şampiyonluk yarışına girecek.

Final müsabakasının ilki 11 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise Reyer'in ev sahipliğinde 18 Nisan Çarşamba günü Venedik'te yapılacak.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR FİNALİ KAÇIRDI

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarılı bir sezon geçiren Hatay Büyükşehir Belediyespor ise geçen yıl olduğu gibi yarı finalde elendi.

İlk maçta evinde Reyer'i 20 sayılık farkla mağlup eden Hatay ekibi, deplasmandaki rövanşı 23 sayıyla kaybetti ve finale yükselemedi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, ŞAMPİYONLUK ARAYACAK

Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa'nın kadın basketbolunda kulüpler bazında 1 numaralı kupasını kazanmak için mücadele ediyor.

FIBA Avrupa Kupası'nı geçen sezon kaldıran Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezon mücadele ettiği FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olduğunu gösterdi. Kazandıkları kupalarla son iki sezonun en başarılı Türk kadın basketbol takımı olan Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Ligi'nde adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Macaristan temsilcisi Sopron Basket'in ev sahipliğinde, Sopron kentinde 20-22 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda ayrıca Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk mücadele edecek. Dörtlü Final'de, 20 Nisan'da Sopron Basket ile Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ile de UMMC Ekaterinburg finale çıkmak için karşılaşacak. Organizasyonda final ve üçüncülük müsabakası 22 Nisan'da yapılacak.

İKİ KUPA GALATASARAY'DAN

Türk kadın basketbolunda Avrupa'da kazanılan 3 kupanın 2'si Galatasaray'dan geldi.

Avrupa'da iki kez final oynama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ikisinde de mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, 2009'da İtalya'nın Cras Basket Taranto takımıyla çıktığı FIBA Avrupa Kupası final maçını galibiyetle tamamladı ve Türkiye'nin Avrupa kupası kazanan ilk kadın takımı unvanını aldı. Sarı-kırmızılılar, ikinci Avrupa kupasını bir başka Türk takımı Fenerbahçe'nin elinden aldı. Galatasaray, 2014'te FIBA Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Tarihi rekabeti bulunan iki takımdan Galatasaray, kupaya uzanan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kadın basketbolundaki 1 numaralı kupasını kaldırmayı başaran ilk Türk takımı oldu.

2017'DE FIBA AVRUPA KUPASI, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ'NİN

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na 2016-2017 sezonunda katılan Türk takımları, tarihi bir başarıya imza attı.

Kupada mücadele eden ekiplerden Canik Belediyespor grup aşamasında elenirken, Yakın Doğu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi'nden gelen Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Tarihte ilk kez 4 Türk takımı aynı sezon içinde bir Avrupa kupasında yarı final oynarken, bu turda Galatasaray'ı eleyen Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'u devre dışı bırakan Abdullah Gül Üniversitesi finalist oldu.

Final maçında Abdullah Gül Üniversitesi'ne üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götürdü.

FENERBAHÇE, AGÜ VE BOTAŞ'IN FİNAL ŞANSSIZLIĞI

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da çıktığı 4 final karşılaşmasında da mutlu sona ulaşamadı.

Avrupa'da ilk finaline 2004-2005 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'nda çıkan sarı-lacivertli ekip, İtalya'nın Phard Napoli takımına mağlup oldu.

Yaptığı yatırımlarla Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde üst üste 6 kez son 4 takım arasına kaldı. Sarı-lacivertliler, 2012-2013, 2013-2014, 2016-2017 sezonlarında finalde kaybederken, 2015-2016 sezonunda üçüncü, 2011-2012, 2014-2015 sezonlarında ise dördüncülükle yetindi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda geçen yıl finalde Yakın Doğu Üniversitesi'ne mağlup olan Abdullah Gül Üniversitesi, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ise Kayseri KASKİ ismiyle final oynadığı bu organizasyonda kupaya uzanamadı.

Kadın basketbolunda Avrupa'da final oynayan ilk Türk takımı olan BOTAŞ ise 2000-2001 sezonunda dönemin iki numaralı organizasyonu olan Ronchetti Kupası'nda finalde kaybetti.

BASKETBOLDA 7 AVRUPA KUPASI GELDİ

Türk erkek ve kadın basketbol takımları, bu zamana kadar Avrupa genelindeki uluslararası organizasyonlarda 7 kupa kaldırdı.

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da erkeklerde Efes Pilsen'in (Şimdiki adı Anadolu Efes) Koraç Kupası'nı almasıyla yaşadı. Takip eden yıllarda Türk basketbolu erkeklerde ve kadınlarda üçer Avrupa kupası daha kazandı.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türk basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli başarısını yakaladı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ise 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak, Türkiye'ye iki numaralı kupayı getirdi.

Türk basketbolunun erkeklerdeki diğer başarısını ise Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlı ekip, 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nı müzesine götürdü. Kadınlarda ise Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Kupası, Yakın Doğu Üniversitesi ile FIBA Avrupa Kupası'nda birer kez zafer yaşandı.