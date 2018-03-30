LeBron, Michael Jordan’ı yakaladı

NBA'de Cleveland Cavaliers inişli çıkışlı bir sezon geçirmesine karşın LeBron James müthiş işler yapmaya devam ediyor. James, Cleveland Cavaliers'ın, Hornets'ı 118-105 yendiği maçta 41 sayı atarken Micheal Jordan'ın bir rekorunu da egale etti. Üst üste 866 maçta 10 sayı ve üstü skor bulan LeBron, MJ'i yakaladı. Sakatlığını atlatan Cedi Osman da 6 dakika süre aldığı maçı 3 sayı ve 1 ribauntla tamamladı. Minnesota'nın, Atlanta'yı 126-114 yendiği maçta ise Karl Anthony-Towns 56 sayı atarak kulüp rekoru kırdı.

BUGÜN NELER OLDU