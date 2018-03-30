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LeBron, ’ı yakaladı

Giriş Tarihi: 30.3.2018
LeBron, Michael Jordan’ı yakaladı

NBA'de inişli çıkışlı bir sezon geçirmesine karşın LeBron James müthiş işler yapmaya devam ediyor. James, Cleveland Cavaliers'ın, Hornets'ı 118-105 yendiği maçta 41 sayı atarken Micheal Jordan'ın bir rekorunu da egale etti. Üst üste 866 maçta 10 sayı ve üstü skor bulan LeBron, MJ'i yakaladı. Sakatlığını atlatan da 6 dakika süre aldığı maçı 3 sayı ve 1 ribauntla tamamladı. Minnesota'nın, Atlanta'yı 126-114 yendiği maçta ise Karl Anthony-Towns 56 sayı atarak kulüp rekoru kırdı.

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LeBron, Michael Jordan’ı yakaladı
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