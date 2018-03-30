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Warriors galibiyeti unuttu

'de son şampiyon , sahasında 'a 116-107 mağlup oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 10:46
Warriors galibiyeti unuttu

Amerikan Basketbol Ligi'nde () son şampiyon , sahasında 'a 116-107 yenildi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Sahasında Milwaukee Bucks'ı ağırlayan ve 20 sayı geriye düştüğü maçta rakibine 116-107 mağlup olan Golden State Warriors, üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

Ev sahibi ekipte Quinn Cook 30, Patrick McCaw ve JaVale McGee 12 sayıyla oynadı. Konuk takımda ise Giannis Antetokounmpo 32, Khris Middleton 23 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

SPURS SAHASINDA KAZANIYOR

Evindeki altı maçlık galibiyet serisinin ardından iki deplasman maçını kaybeden , sahasında 'ı 103-99 yendi.

San Antonio Spurs'da 25 sayı, 11 ribauntla oynayan LaMarcus Aldridge "double double" yaptı.

'un 26 sayı ürettiği Oklahoma City Thunder'da ise Steven Adams 10 sayı, 13 ribaunt, 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Washington Wizards: 103-92

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 103-99

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 103-106

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 107-116

Miami Heat-Chicago Bulls: 103-92

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Warriors galibiyeti unuttu
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