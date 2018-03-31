Beşiktaş, Banvit'i farklı yendi

Beşiktaş Sompo Japan'ın basketleriyle başlayan karşılaşmada Banvit, Rautins'in etkili performansıyla siyah-beyazlıların arayı açmasına izin vermedi. İlk 5 dakikası ev sahibi ekibin 13-11 üstünlüğü ile geçilen karşılaşmanın 8. dakikasında Banvit, Taylor'ın üç sayılık basketiyle skoru lehine çevirdi:15-16. Lalanne ile pota altından rahat skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı.

İki takımın da sert savunma yaparak başladığı ikinci periyotta siyah-beyazlılar 5-0'lık seri yakalayarak farkın kapanmasını engelledi ve 14. dakikaya 32-26 üstünlükle girdi. Pota altını iyi savunan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi ve Adams'ın üç sayılık basketleriyle başlayan seride 10 sayı kaydetti. Son dakikaya girilirken farkı 15 sayıya (44-29) yükselten ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-34 üstünlükle gitti.

Lalanne'nin basketiyle başlayan üçüncü periyotta Beşiktaş Sompo Japan ilk yarıdaki performansını bir süre devam ettirdi ve 25. dakikaya 55-40 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan üçüncü çeyreği de 60-50 önde bitirdi.

Son periyoda iyi başlayan Banvit, 7-0'lık seriyle 33. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 64-57. Rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren ve 13-0'lık bir seriyle kontrolü yeniden ele alan Beşiktaş Sompo Japan, 27. dakikada skoru 79-60 yaptı. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı da 79-64 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 16. galibiyetini alırken, Banvit ise 9. kez yenildi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Osman Sinan İşgüder

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 13, Kenan Sipahi 11, Diebler 3, Weems 4, Lalanne 17, Clark 12, Sertaç Şanlı 8, Can Maxim Mutaf 11, Erkan Veyseloğlu, Ömer Utku Al, Samet Geyik

Banvit: Thomas 2, Caloiaro 6, Taylor 10, Rautins 16, Vidmar 6, Şehmus Hazer, Erkin Şenel 3, Rıdvan Öncel 11, Kulig 10

1. Periyot: 24-19

Devre: 47-34

3. Periyot: 60-50

SARICA: "HEM ÜST ÜSTE KAZANMAK HEM DE MORAL AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Banvit'i 79-64 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, "Hem üst üste kazanmak hem de moral açısından önemli bir galibiyet aldık. Banvit iyi bir takım ama akılları Monaco maçında olabilir. Bu gayet doğal. Biz bütün hafta bu maça konsantre olduk. Çalıştıklarımızı sahada görmek önemliydi. Takımda herkes elinden geleni yapıyor. Daha iyisini yapabileceklerini de gösterdiler. Banvit'i ayrıca genç oyunculara süre verdiği için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı oyuncu Kenan Sipahi de ligin en tehlikeli takımlarından birini yendikleri için mutlu olduklarını aktardı.

FİLİPOVSKİ: "ELİMİZE ŞANSLAR GELDİ AMA DEĞERLENDİREMEDİK"

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise Beşiktaş Sompo Japan'ın daha etkili taraf olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş daha iyi olan taraftı. İkinci devrede daha yüksek enerjiyle oynadık. Elimize şanslar geldi ama değerlendiremedik. Beşiktaş ile mücadele etmek için daha etkili olmanız gerekiyor, bu kadarı yetmiyor. Şimdi önümüzde Monaco maçı var, o karşılaşmaya hazır olmak istiyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

Banvitli oyuncu Andy Rautins de Beşiktaş Sompo Japan'ın bugün daha başarılı taraf olduğunu dile getirdi.