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- : 89 - 82

'nin 23. haftasında , 'yı 89-82 mağlup etti.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 22:43
Eskişehir Basket - Darüşşafaka: 89 - 82

'nde , kendi sahasında Basketbol'u 89-82 yendi.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14, ikinci periyodunu da 46-40 Darüşşafaka Basketbol önde kapadı. 3'üncü periyotu ise Basket 69-62 önde tamamladı. Eskişehir Basket, son periyotta da oyunun üstünlüğünü elinden bırakmayarak Darüşşafaka'yı 89-82 yendi.

SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Duhan Köyiçi (xx), Kaan Büyükçil (xx), Emin Moğulkoç (xx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 6, Yunus Emre Sonsırma (xx), Jeffrey Ayres (xxx)11, James Baron (xxx) 17, Duncan(xxxx) 26, Buğrahan (xxx) 22, Caner Erdeniz (xx), Kravtsov (xxx) 2, Doğan Şenli (xxx) 5
DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Stanton (xx) 4, Wilbekin (xxx) 15, Kartal (xx) 3, Mustafa (xxx) 9, Cummngs (xx) 7, Okben (xx) 5, Furkan Aldemir (xx) 4, Roos Olano (xxx) 15, Johnson (xxx) 9, Eric (xxx) 11
1'İNCİ PERİYOT: 14 - 25
İLK YARI: 40 - 46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69 - 62

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Eskişehir Basket - Darüşşafaka: 89 - 82
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