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'ndan 'a tebrik

(TBF) başkanı ; Türkiye Basketbol Ligi'ni şampiyon tamamlamayı, bitime 4 hafta kala garantileyen 'u tebrik etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 20:20
Hidayet Türkoğlu'ndan Türk Telekom'a tebrik

Başkanı , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen 'u tebrik etti.

Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Türkiye Basketbol Ligi'nde bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Türk Telekom'un teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, 2018-2019 sezonunda mücadele edecekleri Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi 30. hafta mücadelesinde Selçuklu Belediyespor'u deplasmanda 90-80 yenen Türk Telekom, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

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Hidayet Türkoğlu'ndan Türk Telekom'a tebrik
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