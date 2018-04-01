Türk Telekom şampiyonluğu garantiledi

Türkiye Basketbol 1. Ligi 30. hafta mücadelesinde Selçuklu Belediyespor'u deplasmanda 90-80 yenen Türk Telekom, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, ilk periyodu 27-19 önde geçen Ankara temsilcisi, ilk yarıyı da 46-39 üstün tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ve üçüncü periyodu 64-52 önde geçen Türk Telekom, sahadan 90-80 galip ayrıldı.

Maçın ardından Türk Telekom teknik ekibi ve oyuncuları, şampiyonluğu kutladı.