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Türk Telekom şampiyonluğu garantiledi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin (TBL) 30. haftasında deplasmanda 'la karşılaşan Türk Telekom sahadan 90-80'lik galibiyetle ayrılarak sezonunun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 18:30
Türk Telekom şampiyonluğu garantiledi

Türkiye Basketbol 1. Ligi 30. hafta mücadelesinde 'u deplasmanda 90-80 yenen Türk Telekom, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, ilk periyodu 27-19 önde geçen Ankara temsilcisi, ilk yarıyı da 46-39 üstün tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ve üçüncü periyodu 64-52 önde geçen Türk Telekom, sahadan 90-80 galip ayrıldı.

Maçın ardından Türk Telekom teknik ekibi ve oyuncuları, şampiyonluğu kutladı.

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Türk Telekom şampiyonluğu garantiledi
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