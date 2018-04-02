Ersan İlyasova coştu, Philadelphia 10'da 10 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Charlotte Hornets'i 119-102 yenerek art arda 10. galibiyetine ulaştı.

NBA'e 13 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın ilk 5'te başlayıp 26 dakika süre aldığı ve 16 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 blokluk performans sergilediği maçta Hornets'i 119-102 mağlup etti.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen ve arka arkaya 10. olmak üzere 46. galibiyetini alan 76ers'ta Ben Simmons 20 sayı, 15 asist, 8 ribauntluk performans ortaya koydu. Konuk takımda Marco Belinelli 22, JJ Redick 20 sayı attı. Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise mücadeleyi 3 sayıyla tamamladı.

Hornets'ta Michael Kidd-Gilchrist ve Malik Monk 16'şar, Willy Hernangomez 15 sayı buldu.

SPURS, ROCKETS'IN SERİSİNİ BİTİRDİ

San Antonio Spurs, sahasında Houston Rockets'ı 100-83 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu sezon 45. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Spurs'te LaMarcus Aldridge 23, Rudy Gay 21, Patty Mills 14 sayı kaydetti.

Batı Konferansı'nda normal sezonu zirvede bitirmeyi garantileyen Rockets'ta James Harden 25 sayı, 8 asist, 3 ribaunt, Eric Gordon 18 sayı, 3 ribauntla oynadı.

JAMES'TEN 17'NCİ "TRİPLE-DOUBLE"

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'i konuk ettiği mücadeleyi 98-87 kazandı.

Peş peşe 3'üncü olmak üzere 47'nci maçını kazanan Cavaliers'ta LeBron James, 16 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle bu sezon 17'nci "triple-double"ına imza attı. Play-off'u önceki maçlarda garantileyen Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta Jordan Clarkson 16, JR Smith 15, Kevin Love 13 sayı buldu. Cedi Osman ise 7 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 asist, 1 top çalmayla bitirdi.

Play-off iddiası bulunmayan Mavericks'te Harrison Barnes 30, Dennis Smith Jr 14 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 102-119

Chicago Bulls-Washington Wizards: 113-94

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 104-111

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 100-83

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 94-88

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 96-108

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 98-87

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 104-109

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 97-121

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 128-125 (Uzatmada)

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 117-107

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 113-98

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 83-84