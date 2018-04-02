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Vesely, 'de çok mutlu

Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın Çek pivotu , 'de çok mutlu olduğunu belirtti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:39
Vesely, Türkiye'de çok mutlu

'nin resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin nisan sayısında açıklamaları yer alan 2,11 metre boyundaki deneyimli basketbolcu , 'deki yaşamı ve takım olarak bu sezonki hedefleri hakkında değerlendirmeler yaptı.

Fenerbahçe Doğuş'taki 4. yılını geçirdiğini aktaran Vesely, şunları kaydetti:

"Buraya ilk geldiğimde iki yıllık bir kontrata imza atmıştım ve amacım tekrar işleri rayına oturtup, NBA'ye gitmekti. İki yılın sonunda henüz buna hazır olmadığımı gördüm ve burada da çok mutluydum. Tekrardan bir kontrata daha imza attım ve şu an 4. yılımdayım. Burayı gerçekten çok seviyorum. Takımı, ülkeyi, insanları, şehri… Eşim ve ben burada çok mutluyuz. Buraya müthiş derecede alıştım. Şikayet edebileceğimiz hiçbir şey yok. Şu an bu şekilde devam ediyorum. Daha buradayım."

THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayan 27 yaşındaki basketbolcu, "Şu anda takım olarak iyi durumdayız ve bugünlere gelene kadar çok şey yapıldı. Asıl sezon bundan sonra başlıyor. Play-offlarda her şey sıfırdan başlıyor. Takımın ne kadar iyi oynadığı ve tamamen ne istediği önemli. Geçen yılki Avrupa şampiyonluğumuzu 4 yılda elde ettik. Hedefimiz yine bütün kupaları almak. Sezon içinde Türkiye Kupası'nı alamadık ama önümüzdeki diğer iki kupayı kazanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Vesely, Türkiye'de çok mutlu
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