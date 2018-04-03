Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında AS Monaco'yı 75-74 mağlup etti. Buna karşın, temsilcimiz, turun ilk maçında rakibine 85-77 mağlup olması sebebiyle turnuvaya veda eden taraf oldu.

İlk periyodu 28-15 önde kapayan AS Monaco maça iyi başlayan taraf oldu. Banvit ikinci periyotta gösterdiği etkili performansla devreye 42-37 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyodun büyük bir bölümünü önde geçiren temsilcimiz çeyreğin son dakikalarında rakibinin bulduğu sayılara engel olamadı ve AS Monaco, son periyoda girerken farkı 3'e indirmeyi başardı. Temsilcimiz 55-52 önde başladığı final periyodunda farkı bir ara 5'e kadar çıkardı. Banvit karşılaşmayı da 75-74 önde tamamladı ancak ilk maçta rakibine 8 sayı farkla mağlup olması sebebiyle kupaya veda etti.