Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak. Temsilcimiz, turun ilk maçında rakibine evinde 85-77 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Rövanş maçında yarı finali kovalayacak Banvit'e en az 9 sayı farklı bir galibiyet yarı finalin kapılarını açacak. Temsilcimizin karşılaşmadan 8 sayılık farkla galip ayrılması halindeyse yarı finale çıkan takımı uzatmalar belirleyecek.

Turun ilk maçında Banvit adına en skorer isim 17 sayı atan Andy Rautins olurken ona en büyük destek 16 sayıyla Tony Taylor ve 13 sayıyla Gasper Vidmar'dan gelmişti. Fransız ekibinde ise 20 sayı atan Elmedin Kikanovic sahanın en skorer ismi olmuştu.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Monaco Stade Louis II'de TSİ 21:30'da başlayacak mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.