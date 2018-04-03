NCAA şampiyonu Villanova

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nin finalinde Villanova Wildcats, Michigan Wolverines'i 79-62 mağlup ederek şampiyon oldu.

ABD erkekler kolej basketbolunda bu sezon 35 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden ve en son 2016 yılında şampiyon olan Villanova Üniversitesi, bu sezon 33 galibiyet, 7 yenilgi alan ve 1989'dan bu yana ilk şampiyonluğunu arayan Michigan Üniversitesi ile San Antonio kentindeki Alamodome Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 37-28 önde tamamlayan Villanova, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 79-62 galip ayrıldı. Bu skorla Villanova Wildcars, son 3 sezonda ikinci ve tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Maça yedek başlamasına rağmen 37 dakikada 31 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 2 blok üreten Villanova'nın ikinci sınıf öğrencisi Donte DiVincenzo, NCAA Erkekler Basketbol Ligi Dörtlü Final maçlarının "Öne Çıkan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Michigan Üniversitesinde ise dördüncü sınıf öğrencisi Muhammed Ali Abdur-Rahman'ın 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.