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Pınar Dörtlü Final peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi UCAM 'ya 14 sayı farkla mağlup olan Pınar , rövanş karşılaşmasında yarın rakibine konuk olacak

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:28
Pınar Karşıyaka Dörtlü Final peşinde

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi UCAM 'ya 14 sayı farkla mağlup olan Pınar , rövanşta yarın rakibiyle İspanya'da karşılaşacak.

'deki ilk maçta rakibine 79-65 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın Dörtlü Final'e kalabilmesi için rakibini yarın 15 sayı farkla yenmesi gerekiyor. UCAM Murcia ile Pınar Karşıyaka arasındaki çeyrek final rövanşı yarın TSİ 21.30'da Murcia Spor Sarayı'nda oynanacak.

Pınar Karşıyaka, rakibiyle daha önce oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

AVRUPA'DA 191. RANDEVU

Avrupa kupalarında 191. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 97 galibiyet, 92 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 14 bin 950 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 783 sayı gördü.

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Pınar Karşıyaka Dörtlü Final peşinde
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