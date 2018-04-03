Türkiye Basketbol Federasyonu, Mehmet Şanlı’ya sahip çıktı

NBA'DE
forma giyme hayaliyle Atatürk Havalimanı
'nda kalmasıyla gündeme gelen ve psikolojik sorunlar yaşayan eski basketbolcu Mehmet Şanlı
, tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF
) bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen 23 yaşındaki basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı. Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.