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Türkiye Basketbol Federasyonu, ’ya sahip çıktı

ABD'de basketbol oynama hayaliyle 'nda kalarak Türkiye gündemine düşen 'ya Türkiye Basketbol Federasyonu () sahip çıktı. TBF yetkilileri, Şanlı'yı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

SPOR SERVİSİ Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Türkiye Basketbol Federasyonu, Mehmet Şanlı’ya sahip çıktı
NBA'DE forma giyme hayaliyle 'nda kalmasıyla gündeme gelen ve psikolojik sorunlar yaşayan eski basketbolcu , tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu () bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen 23 yaşındaki basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı. Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Mehmet Şanlı’ya sahip çıktı
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