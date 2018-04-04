Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 mağlup eden Banvit, ilk maçı 77-85 kaybetmesi nedeni ile elendi.



Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 yendi. Evindeki ilk maçı 77-85 kaybeden Banvit, finale kalamadı.



Deplasmanda oynadığı maçın ilk çeyreğini 28-15 geride kapatan Banvit, ikinci periyodu 42-37 kazandı. Üçüncü çeyreği de 55-52 önde tamamlayan Banvit, mücadeleden de 75-74 galip ayrıldı.



Evindeki maçı ise 77-85 kaybeden Banvit, şampiyonadan elendi.

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