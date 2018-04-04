Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fenerbahçe'den rahat galibiyet

Fenerbahçe'den rahat galibiyet

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 'nin konuğu olan Fenerbahçe rakibinni 71-57'lik skorla mağlup etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 19:15
Fenerbahçe'den rahat galibiyet

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'ni 71-57 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Uğur Özen, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş

Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 5, Gizem Sezer 2, Melis Gülcan 13, Marginean 15, Miljkovic 14, Ezgi Manlacı, İlknur Yıldızhan, Cansu Aslan 6, Ezgi Malnacı 1, Halime Vural 1

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Sottana 13, Tuğçe Canıtez 11, Verameyenka 14, Dabovic 7, Ayşe Cora 9, Esra Ural Topuz 4, Plum 5, Pelin Derya Bilgiç, Tilbe Şenyürek 4

1. Periyot: 15-17

Devre: 23-35

3. Periyot: 42-57

İşte Aykut Kocaman'ın yeni forveti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den rahat galibiyet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN