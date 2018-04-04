Pınar Karşıyaka bu akşam FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunda rövanş maçına çıkıyor. İspanyol ekibi UCAM Murica ile karşılaşacak olan Pınar Karşıyaka, yarı finale yükselmek için en az 15 sayılık galibiyet elde etmek zorunda.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve UCAM Murcia'nın 79-65'lik üstünlüğü ile sona eren ilk maçta, skorbordda meydana gelen arıza sebebiyle oyun uzun süre durmuş, öte yandan karşılaşmada çıkan taraftar olayları sebebiyle FIBA tarafından Pınar Karşıyaka'ya 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin Avro para cezası verilmişti.

Pınar Karşıyaka'da turun ilk maçında 16 sayıyla oynayan Jarrod Jones takımının en skorer ismi olurken D.J. Kennedy 13 ve Scott Wood 11 sayı atmıştı.

İspanyol ekibinde ise eski Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Augusto Lima, attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi olmuştu.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

TSİ 21:30'da başlayacak ve Palacio de los Deportes'te oynanacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.