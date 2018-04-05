Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son karşılaşmasında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı Ülker Sports Arena'da konuk edecek. Ligde oynadığı 29 maçta 21 galibiyet alan temsilcimiz normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, rakibine deplasmanda 68-67 mağlup olmuştu. Ligde oynadığı son 14 maçının 12'sini kazanan sarı lacivertliler bu formunu play-off'a taşımak istiyor.

Jan Vesely, bu sezon yakaladığı 12.8 sayı ortalamasıyla sarı lacivertliler adına en skorer oyuncu konumunda. Onu 11.6 sayı ortalamasıyla Brad Wanamaker takip ederken THY Avrupa Ligi'nin en değerli şutörleri arasına giren James Nunnally %57.1 üç sayı isabet oranıyla 9.9 sayı ortalaması yakaladı.

Play-off'a kalmayı başaramayan Unicaja Malaga adına ise maç başına 16.2 sayı ortalamasıyla oynayan Sırp oyuncu Nemanja Nedovic en göze çarpan oyuncu. İspanyol temsilcisinde Nedovic dışında çift haneli skor ortalaması yakalayan bir oyuncu bulunmuyor.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Bu akşam 20:15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.