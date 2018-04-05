Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Ozan Bulkaz'ın gözü play-off'ta

'ın gözü play-off'ta

takımlarından 'da başantrenör iç saha maçlarındaki performanslarının önemine dikkat çekti ve hedefi play-off olarak belirledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 19:01
Ozan Bulkaz'ın gözü play-off'ta
- Bordo-mavili takımın başantrenörü Bulkaz: - "Sezon başından beri evimizde kaybetmeyeceğimizi ve bunun bizi play-off'a getireceğini söyledik, söylediğimiz şekilde de devam ediyoruz"

(AA) - 'nin 24. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacak 'un başantrenörü , iç sahada aldıkları galibiyetlerle play-off yolunda ilerlediklerini söyledi.

Bulkaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aldıkları Pınar Karşıyaka galibiyetinin çok özel olduğunu belirterek, "İki takımın da aynı puanda başladığı bir maçtı. Bizi yukarıya atan bir galibiyet oldu. Bu yüzden mutluyuz. Sezon başından beri evimizde kaybetmeyeceğimizi ve bunun bizi play-off'a getireceğini söyledik, söylediğimiz şekilde de devam ediyor." diye konuştu.

Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bulkaz, "Rakibimiz hem Avrupa Ligi hem de Türkiye liginde büyük bütçelerle mücadele ediyor ama biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu maça da iyi motive olur ve en az hatayı yaparsak, çalıştığımız doğruları yapabilirsek salondan galibiyetle ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ozan Bulkaz, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefimiz, evimizde maç kaybetmeden çıkabileceğimiz en üst sıraya çıkıp önümüzdeki yıl Avrupa'da oynamak. Oyuncular da galip gelmenin verdiği öz güvenle hem sürekli kazanmak istiyorlar hem de birlikte oynamaktan keyif alıyorlar. Güzel bir hava yakaladık. Umarım bir sonraki hafta sahamızda oynayacağımız Eskişehir Basket maçını da dolu tribünler önünde kazanırız."

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Bulkaz'ın gözü play-off'ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN