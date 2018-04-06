LeBron James'ten rekor üstüne rekor

Lige geldiği 2003-04 sezonundan beri 3 kez şampiyonluk yaşayan (2012, 2013, 2016), 4 kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan (2009, 2010, 2012, 2013) ve 14 kez all-star seçilen James, başarılarla dolu kariyerinde ilklere imza atmaya devam ediyor.

LeBron James, 15 yıllık NBA kariyerinde ilk kez bir sezonda 17 "triple double" yaptı.

ABD'li basketbolcu şimdiye kadar üst üste 870 maçta çift haneli sayılara ulaşarak, efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın (866) rekorunu geride bıraktı.

BİR SEZONDA İLK KEZ 17 "TRİPLE DOUBLE"

Kariyerinde bugüne kadar 72 kez 3 kategoride (sayı, ribaunt ve asist) çift haneli rakamlara ulaşan LeBron James, ilk kez bir sezonda 17 "triple double" yapmayı başardı.

2017-2018 normal sezonunun bitmesine 3 maç kala James, iki Brooklyn Nets, birer Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Washington Wizards, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Memphis Grizzles, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Chicago Bulls, Milwaukee Bucks ve Dallas Mavericks karşılaşmalarında "triple double" yaptı.

MİCHAEL JORDAN'IN REKORUNU KIRDI

LeBron James 870 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'ın rekorunu kırdı.

Bu sezon 79 maça çıkan ve bir maçta ortalama 37.2 dakika süre alan ABD'li basketbolcu, ortalama 27,5 sayıyla oynadı.

Dünyanın en büyük basketbolcularından biri olarak gösterilen Michael Jordan ise 866 maç art arda çift haneli sayı üretmişti.

HEM EN GENÇ HEM EN YAŞLI İSTATİSTİĞİNDE ZİRVEDE

LeBron James, 20 yaşındayken NBA tarihinde bir sezonda 2000 sayı, 500 ribaunt ve 500 asist barajlarını aşarak bu başarıyı gösteren en genç oyuncu olmuştu.

All-star oyuncu, 33 yaşında bu istatistiği tekrarlayarak bu sayılara tek sezonda ulaşan en yaşlı oyuncu olmayı da başardı.

NBA tarihinde 10 sezon üst üste 2000 sayı barajını geçen isimler ise Michael Jordan, Karl Malone ve LeBron James.

33 yaşındaki James ayrıca, 943. kez 20'den fazla sayıyla oynayarak bu alanda Kobe Bryant'ı (941) geçerek 3. sıraya yükseldi.

Bu alanda ilk iki sırada Karl Malone (1134) ve Kareem Abdul Jabbar (1122) bulunuyor.