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’dan maç kazandıran savunma

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Cedi Osman’dan maç kazandıran savunma
NBA'deki milli basketbolcumuz , takımı Cleveland'ın Wizards'ı 119-115 yendiği maça damga vurdu. Çekişmeli maçta Cleveland son 10 saniyeye 117-115 önde girdi. Wizards hücumunda John Wall'un pas kanalına baskı yapıp, topu çalan Cedi yapılan faul sonrası 2 serbest atışı sayıya çevirdi ve sonucu ilan etti.

İki metreden uzun yabancı basketbolcuya yasak geldi
Güney Kore Basketbol Federasyonu çok konuşulacak bir karara imza attı. Buna göre, ülkede basketbola olan ilgiyi sağlamak amacıyla 2 metrenin üzerindeki yabancı oyunculara yasak geldi. Ligde yer alan 22 ABD'li basketbolcunun 9 tanesinin boyu 2 metreden uzun. Ve ilk tebliğ de 2016'dan beri bu ülkede oynayan David Simon'a geldi.
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Cedi Osman’dan maç kazandıran savunma
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