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- : 78-69

'nde üst sıraları yakından ilgilendiren maçta , 'ı 78-69 mağlup etti.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 20:52
Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan: 78-69

24'üncü hafta mücadelesinde kendi sahasında 'ı 78-69 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte lacivert beyazlılar 17'nci galibiyetine uzanırken, siyah beyazlı ekip 8'inci kez yenildi.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Serhat Büker
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 3, Birkan Batuk 8, Sonny Weems 11, Motum 14, Stimac 2, McCollum 20, Dunston 7, Simon 13
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 17, Kenan Sipahi 4, Diebler 13, Kyle Weems 13, Semih Erden 4, Strawberry, Clark 3, Lalanne 12, Sertaç Şanlı 1, Can Maxim Mutaf 2
1'İNCİ PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 32-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-45
5 FAUL ALAN: 38.36 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

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Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan: 78-69
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