Ömer Aşık: Bu sezon bitti, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanacağım

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ömer Aşık'ın 12 dakika sahada kaldığı maçta Chicago Bulls, sahasında Brooklyn Nets'e 124-96 mağlup oldu.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Nets'i konuk eden Bulls'ta milli basketbolcu Ömer Aşık, 12 dakika süre alırken, 2 sayı, 3 ribaunt, birer asist ve top çalma ile oynadı.

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Kilpatrick'in 20, Bobby Portis'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Nets'te ise Quincy Acy 21, Allen Crabbe 20 ve Joe Harris 16 sayıyla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.

Maçtan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer Aşık, "Bu sezon, bizim takım için bitmiş durumda. Geçirdiğim hastalıktan dolayı son iki maçta forma giyebildim. Uzun süre oynayamadım. Daha yeni yeni kendime gelmeye başladım. Sahada elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

Uzun süre oynamadığı için maç eksiği olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Şu an çok daha iyiyim. Bu sezon bitti, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanacağım. NBA'de oynayan bizleri, her zaman destekledikleri için Türk basketbolseverlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SONUÇLAR

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 120-126

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-105

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 102-108

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 102-115

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 96-124

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 115-134