ULEB Avrupa Kupası'nda 2 galibiyete ulaşanın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği final serisinin ilk maçında temsilcimiz Darüşşafaka, bu akşam Lokomotiv Kuban karşısına çıkıyor. Karşılaşmayı Slovenya'dan Crew Chief, İspanya'dan Emilio Perez Pizarro ve Estonya'dan Rain Peerandi yönetecek.

Normal sezonda A Grubu'nun lider tamamlayan Darüşşafaka, son 16 turunda E Grubu'nu da 1. sırada tamamladı ve çeyrek finalde Karadağ ekibi Buducnost VOLI Podgorica'nın rakibi oldu. Darüşşafaka, rakibini 2 maçta da mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Alman ekibi Bayern Münih'le eşleşti.

YARI FİNALE SCOTTİE WİLBEKİN DAMGASI

Daçka, yarı final ilk maçında Bayern Münih'i evinde 76-74 mağlup etti. 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi Scottie Wilbekin turun ikinci ayağında ULEB Avrupa Kupası tarihine geçen bir performans sergiledi. Darüşşafaka, Bayern Münih'i deplasmanda 87-83 mağlup ederek finale yükselirken Wilbekin 41 sayıyla kupa tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu.

SAVUNMADA KUPANIN EN İYİLERİNDEN

Finalde, kupanın en büyük favorilerinden Lokotomiv Kuban'la karşılaşacak olan Darüşşafaka'da normal sezon ve yarı final turunun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Scottie Wilbekin maç başına 18.9 sayı ortalamasıyla kupanın en skorer oyuncusu konumunda. Ona en büyük destek 14.6 sayı ortalamasıyla JaJuan Johnson'dan geldi. Temsilcimiz rakiplerine maç başına 71.2 sayı izni verirken bu alanda organizasyonun en iyi 2. takımı durumunda.

LOKOMOTİV KUBAN'DA ÖNEMLİ EKSİK

ULEB Avrupa Kupası'nda oynadığı 20 maçın tamamını kazanan Lokomotiv Kuban'da Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Broekhoff sakatlığı sebebiyle Darüşşafaka karşısında forma giyemeyecek.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

TSİ 20:00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.