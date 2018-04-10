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Pelicans, Spurs ve Thunder play-off'a kaldı

'de , ve , normal sezonun bitimine bir maç kala Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantiledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 11:32
Pelicans, Spurs ve Thunder play-off'a kaldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , ve , normal sezonun bitimine bir maç kala Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantiledi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers deplasmanında 113-100 kazanan New Orleans Pelicans, evinde 'i 98-85 yenen San Antonio Spurs ve 'e konuk olduğu mücadelede 115-93 galip gelen Oklahoma City Thunder, 47'şer galibiyete ulaşarak Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı başardı.

Clippers karşısında Nikola Mirotic, 24 sayı, 16 ribaunt, Anthony Davis 28 sayı, 6 ribauntluk performansıyla Pelicans'ın galibiyetinde etkili oldu.

Rudy Gay 18, Manu Ginobili 17, LaMarcus Aldridge ve Patty Mills 15'er sayıyla Spurs'ün Kings önündeki galibiyetine katkı sağladı. Spurs, üst üste 21. kez play-off'lara kalma başarısı gösterdi.

Oklahoma City Thunder'da ise , 23 sayı, 18 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak Miami Heat karşısında alınan galibiyette başrol oynadı.

Doğu Konferansı'nda , , Philadelphia 76ers, , , , Miami Heat ve , önceki maçlarda play-off'a çıkmayı garantilemişti. Batı Konferansı'nda ise Pelicans, Spurs ve Thunder'dan önce , Golden State Warriors, ve play-off'a yükselmişti. Batı Konferansı'nda play-off'a kalacak 8. takım, normal sezonda oynanacak son maçların ardından Minnesota Timberwolves veya Denver Nuggets olacak.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 98-108

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 114-105

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 93-115

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 109-123

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 102-86

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 113-94

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 98-85

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 88-82

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 100-113

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Pelicans, Spurs ve Thunder play-off'a kaldı
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