Darüşşafaka, Rus ruletini aştı, EuroCup’a göz kırptı

Darüşşafaka
, EuroCup final serisi ilk ayağında konuk olduğu Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban
'ı ilk uzatma sonunda 81-78 mağlup etti ve 1-0 öne geçti. EuroCup finaline kadar bileği bükülmeyen Lokomotiv Kuban karşısında harika bir mücadele sergileyen Daçka, son 11 saniyeye üç sayı geride girdi: 72-69. Rakip kenardan oyuna başlarken, Sant-Roos topu çaldı ve Wilbekin'i gördü. Wilbekin, bitime 6,6 saniye kala müthiş üçlüğüyle skoru 72-72'ye getirdi ve uzatmaya gidildi.
Daçka, uzatmada Rus ekibini top kayıplarına zorlarken, Wilbekin ve Cummings'in sayılarıyla galibiyeti kopardı: 81-78.
Wilbekin, 24 sayıyla parkenin en skoreri oldu. Kenardan gelen Cummings ise 19 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalmayla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Rus ekibine EuroCup'ta ilk mağlubiyetini yaşatan Daçka, 13 Nisan Cuma 20.15'te başlayacak final serisinin ikinci maçını da kazandığı takdirde kupayı havaya kaldıracak. Aksi durumda serinin üçüncü ve son maçı pazartesi günü Rusya'da oynanacak. LOKOMOTİV KUBAN-DARÜŞŞAFAKA: 78-81
SALON:
Basket Hall 1.PERİYOT:
14-15 2.PERİYOT:
21-16 (35-31) 3.PERİYOT:
17-18 (52-49) 4.PERİYOT:
20-22 (72-72) İLK UZATMA:
6-9 LOKOMOTİV KUBAN:
Collins 14, Khvostov, Lacey 5, Qvale 6, Ivlev, Ragland 10, Kulagin 18, Antipov 3, Ilnitskiy, Elegar 9, Babb 13 DARÜŞŞAFAKA:
Wilbekin 24, Okben Ulubay 5, Sant-Roos 7, Eric, Johnson 7, Cummings 19, Muhammed Baygül 2, Furkan Aldemir
8, Kidd 9, Kartal Özmızrak
, Doğuş Özdemiroğlu HAKEMLER:
Damir Avor (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Rain Peerandi (Estonya)