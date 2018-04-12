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Galatasaray'da 3. kupa yolda

Galatasaray Takımı, EuroCup final serisi ilk mücadelesinde temsilcisi Reyer’e harika bir oyunla 22 sayı fark attı. Aslan, Çizme’de oynanacak rövanş için büyük bir avantaj yakaladı

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Galatasaray'da 3. kupa yolda

Müzesinde iki Avrupa kupası bulunan Galatasaray, üçüncüsü için gerekli adımı dün gece attı
Galatasaray Takımı, EuroCup finali ilk maçında temsilcisi Reyer'i 22 sayı farkla 90-68 yendi. Sert savunma ile oyuna başlayan Galatasaray, Dubljevic, Petronyte ve Quigley'in sayılarıyla ilk çeyreği 25-19 önde geçti.

İkinci çeyrekte Çizme ekibi, daha skorer oynamasına karşın Quigley'in üçlükleri Galatasaray'ı ayakta tuttu. Aslan, soyunma odasına 43-35 galip gitti.

RÖVANŞ 18 NİSAN'DA VENEDİK'TE
Üçüncü çeyrekte Quigley'e Petronyte ve Dubljevic eşlik etti. G.Saray, 28. dakikada farkı 22 sayıya (68-46) çıkardı ve son çeyreğe 68-47 üstün girdi. Walker ve Dotto'nun basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Reyer, 32. dakikada farkı 14 sayıya (68-54) indirdi. Pota altını iyi kapatan ve rakibini dış atışlara zorlayan Galatasaray, Dubljevic, Petronyte ve Quigley'nin sayılarıyla farka koşarak 90-68 kazandı. Aslan, 18 Nisan'da Venedik'te şampiyonu tayin edecek rövanşa cebinde 22 sayı avantajla gidecek.

'TEK SEÇENEK KAZANMAK'
GALATASARAY Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Marina Maljkovic, "Ne zaman kibar bir oyun oynasak cezalandırdılar. Bu durum, Mersin ve Hatay'ı nasıl elediklerini çok iyi gösteriyor. İkinci maça da aynı ciddiyetle gidip işi bitirmeliyiz" dedi.

ELİNE SAĞLIK QUİGLEY
Galatasaray'ın ABD'li şutörü Allie Quigley, 37 sayı ile parkenin en skoreri olurken, ayrıca 4 ribaunt ve 2 asistle katkı sağladı.

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Galatasaray'da 3. kupa yolda
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