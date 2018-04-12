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Son dakika haberi: 'ne 2 takım daha

'nin, Madrid'de gerçekleştirilen Avrupa Ligi Ticari Varlıklar İcra Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından 2019-20 sezonunda organizasyonda yer alan takım sayısının 16'dan 18'e yükseleceği açıklandı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 19:26 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 19:33
Son dakika haberi: THY Avrupa Ligi'ne 2 takım daha

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası 'ndeki takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı.

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordi Bertomeu başkanlığında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantıda, organizasyonda mücadele eden kulüp sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda, Almanya'nın Bayern Münih ve Fransa'nın ASVEL takımına, 2 yıllığına özel davetiye verildi.

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Son dakika haberi: THY Avrupa Ligi'ne 2 takım daha
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